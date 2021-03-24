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صحفي إنجليزي يكشف خطة ليفربول في الانتقالات الصيفية ومصير كلوب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف جيمس بيرس الصحفي الإنجليزي المختص بأخبار ليفربول، عن خطة الريدز في الصفقات التي سيتم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى مصير يورجن كلوب المدير الفني للفريق مع النادي.

وأكد بيرس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه في حال لم ينجح ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإنه سوف تختلف نوعية اللاعبين والصفقات القادمة للفريق.

وتابع، "في اعتقادي أن ليفربول سوف يركز بشكل كبير على خط الدفاع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد إصابة فان دايك".

وأشار، "لا مساس بيورجن كلوب في ليفربول، الجميع بالنادي يسانده بنسبة 100%، ومهما حدث خلال الموسم الحالي سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل".

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