موسيماني يصدم كهربا من جديد

مازال متمسك المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، بالعقوبة التي وقعها علي جناح الفريق محمود عبدالمنعم كهربا، لمدة شهر كامل، بجانب الغرامة 200 ألف جنيه.





وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي، ان موسيماني رفض أي مصالحة مع كهربا، مع استكمال فترة العقوبة بشكل كامل إلي نهايتها.





وأكد المصدر على ان بيتسو مصر علي خوض اللاعب التدريبات الفردية، وعدم الإنضمام للتدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني يوم 3 أبريل المقبل.





ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني علي ملعب الهلال بأم درمان، يوم السبت بعد القادم، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.



