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إلهام شاهين تكشف كواليس مشهد الخيانة في حكاية "حتة مني"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:48 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت إلهام شاهين عن كواليس مشهد مواجهة زوجها بالخيانة فى حكاية "حتة مني"، الذى تقوم ببطولته، حيث قالت: "أنا بحب المرأة اللي من النوعية دي في المسلسل لأن أنا بحب المرأة القوية التي تعلوا في نظر زوجها مع قوتها وكبريائها لأن المرأة بتعلى في نظر زوجها لما تكون قوية مش لما تكون مطاطية".

وتابعت إلهام شاهين ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، "فيه ستات كتير أعرفهم بيتعرضوا لخيانة وبيعدوها عشان ماتخربش حياتها وأنا بشوف الست اللي بتعمل كدة ست مش بتحب زوجها عاوزة تعيش مع راجل يصرف عليها وخلاص".

واستكملت: "لكن أنا بعذر بعض الستات اللي بيعدوا الخيانة عشان ماعندهاش خيارات ولا مكان تروحه، بس الحقيقة أنا لما أحب رجل لا أتحمل أن تكون في حياته ست تانية، ولا أعيش معه لمجرد أنه راجل عاوزة أعيش معاه وخلاص ويصرف عليا".

يذكر أن حكاية «حتة مني» بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل ومؤمن نور، وسارة الشامي ونهال عنبر، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف شهيرة سلام وإخراج حسام علي.



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