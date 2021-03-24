Advertisements

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة فريق المريخ السوداني، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره المريخ السوداني، يوم السبت بعد القادم الموافق 3 أبريل المقبل، على ملعب الهلال بأم درمان، في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرائعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين، انتهت بفوز كبير للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وسجل الأهداف محمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ووالتر بواليا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، بعدما حقق فوزين وتعادل وهزيمة، بينما يتواجد المريخ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، بعدما تعادل في لقاء، وخسر في 3 مواجهات.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي يوجه طلبا مثيرا لريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ 42 دقيقة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 10 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:41 ص

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

12:12 ص

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

11:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها