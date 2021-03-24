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بيع لوحة فنية عن وباء كورونا مقابل 23 مليون دولار

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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بيعت لوحة لـ"بانكسي" تظهر صبيا صغيرا يلعب مع ممرضة دمية باعتبارها بطلا خارقا بدلا من "باتمان" أو "سبايدر مان" بأكثر من 20 مليون دولار، مسجلة رقما قياسيا في مزاد لفنان الشارع البريطاني.

اللوحة "Game Changer" أو "مُغير اللعبة"، التي كُشف عنها في مايو/ أيار الماضي في مستشفى جامعة ساوثهامبتون، تشيد بالعاملين في الخطوط الأمامية لخدمات الصحة الوطنية في بريطانيا في حربهم ضد الوباء.

يُظهر العمل الفني باللونين الأبيض والأسود صبيا صغيرا يرفع ممرضة وذراعها ممدودة وترتدي عباءة، في حين يرقد الأبطال الخارقين التقليديين باتمان ورجل العنكبوت في سلة المهملات.

وفي مزاد لدار "كريستيز" بُث على الهواء مباشرة، بيعت اللوحة بسعر 14.4 مليون جنيه إسترليني (19.85 مليون دولار)، لكن منحت الرسوم المضافة سعرا نهائيا قدره 16.758 مليون جنيه إسترليني (23.10 مليون دولار)، وهو رقم قياسي عالمي لأعمال "بانكسي".

أتي عملية البيع في الوقت الذي يصادف فيه البريطانيون في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، مرور عام على أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بالإغلاق الوطني الأول.

شهد المزاد دقيقة صمت لإحياء ذكرى أكثر من 126000 شخص فقدوا حياتهم منذ ذلك الحين بسبب الفيروس.




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