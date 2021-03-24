بيع لوحة فنية عن وباء كورونا مقابل 23 مليون دولار





بيعت لوحة لـ"بانكسي" تظهر صبيا صغيرا يلعب مع ممرضة دمية باعتبارها بطلا خارقا بدلا من "باتمان" أو "سبايدر مان" بأكثر من 20 مليون دولار، مسجلة رقما قياسيا في مزاد لفنان الشارع البريطاني.





اللوحة "Game Changer" أو "مُغير اللعبة"، التي كُشف عنها في مايو/ أيار الماضي في مستشفى جامعة ساوثهامبتون، تشيد بالعاملين في الخطوط الأمامية لخدمات الصحة الوطنية في بريطانيا في حربهم ضد الوباء.





يُظهر العمل الفني باللونين الأبيض والأسود صبيا صغيرا يرفع ممرضة وذراعها ممدودة وترتدي عباءة، في حين يرقد الأبطال الخارقين التقليديين باتمان ورجل العنكبوت في سلة المهملات.



