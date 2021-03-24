خاص - سيراميكا يرفض مواجهة الزمالك.. وكارتيرون يعثر على حل بديل

اعتذر نادي سيراميكا كليو باترا عن مواجهة الزمالك وديا في الايام المقبلة بعد اتفاق مبدئي من جانب الطرفيين.





وعلم "الفجر الرياضي" أن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تقدم باعتذار عن مواجهة الزمالك وديا المقرر لها يوم الجمعة المقبل، استعدادا للمباريات المقبلة ضمن توقف بطولة الدوري.





وجاء اعتذار سيراميكا عن ودية الزمالك بسبب السفر، حيث يرغب مسئولي سيراميكا في هو خوض المباراة على ستاد الجيش بمدينة السويس رافضاً لعب الودية بستاد عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وبناءا على اعتذار سيراميكا، قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللقاء الودي مع ناشئ الزمالك.





ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



