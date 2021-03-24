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"راجعين من المحكمة".. ملابسات انقلاب سيارة ترحيلات أعلى الطريق الدائري

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن ملابسات واقعة انقلاب سيارة ترحيلات، أعلى الطريق الدائري، بمنطقة الهرم غربي محافظة الجيزة، إذ تبين أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط شرطة من قوة قسم شرطة الهرم، و5 أفراد شرطة، إضافة إلى 5 متهمين.

وأضافت المصادر إلى الفجر أن سيارة الترحيلات كانت في طريقها من محكمة الجيزة، إلى قسم شرطة الهرم، وأثناء سير قائدها اختلت عجلة القيادة بيده حال سيره بطريق وصلة المريوطية، ما أسفر عن انقلاب السيارة.

وأكدت المصادر أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة، وإصابتهم سطحية، وغادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج اللازم.

كان ورد إخطارا للواء محمد عبدالتواب مدير مباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بانقلاب سيارة ترحيلات أعلى الطريق الدائري بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير قائد السيارة اختلت عجلة القيادة بيده ما أسفر عن انقلابها، وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية حول الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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