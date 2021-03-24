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بهذه الطريقة.. لقاء الخميسي تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد "ضد الكسر"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شوقت الفنانة لقاء الجمهور لـمسلسلها الجديد "ضد الكسر"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت لقاء الخميسي صورة البوستر الخاص بمسلسل "ضد الكسر"وعلقت قائلة "نادين حسني، ضد الكسر رمضان 2021"، وحاز البوستر على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن مسلسل "ضد الكسر"من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، وهو من بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول.

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