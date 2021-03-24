كارتيرون يستقر على إعادة أبو جبل لتشكيل الزمالك

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على إعادة محمد أبو جبل لحراسة مرمى الأبيض في الفترة المقبلة، على حساب محمود عبد الرحيم «جنش».





عودة محمد أبو جبل لتشكيل الزمالك

من جانبه، كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مقتنع تماما بإمكانيات أبو جبل، حيث كان يشارك أساسيًا خلال ولايته الأولى.





وأوضح المصدر أن باتريس كارتيرون، قرر إعادة محمد أبو جبل لحراسة المرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في قادم المباريات بدءا من مواجهة مولودية الجزائر على حساب جنش الذي كان يشارك في ولاية جايمي باتشيكو.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة ا لأول بنادي الزمالك، لمواجهة مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



