موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة فريق مولودية الجزائر، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتقام مباراة الزمال ومولودية الجزائر، يوم السبت بعد المقبل الموافق 3 أبريل المقبل، على ملعب 5 يوليو في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وكانت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي، والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، وشهدت العديد من الفرص الضائعة من جانب الفارس الابيض.





ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بعدما حقق فوزين وتعادلين، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، بعدما تعادل في لقائين، وخسر في مباراتين.



