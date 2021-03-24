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موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الليجا الإسبانية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره فريق برشلونة، يوم العاشر من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره برشلونة، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بفوز ريال مدريد على برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

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