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تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر ضد كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه غدا الخميس منتخب مصر نظيره منتخب كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة الي بطولة كأس الأمم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب كينيا الوطني بمدينة نيروبي فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكة لحقوق بث تصفيات كأس الأمم الأفريقية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن منتخب مصر يحتاج إلي الفوز فى المباراة من أجل حسم الصعود الي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة الكاميرون 2021.

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