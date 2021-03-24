Advertisements

موعد مباراة قمة الهلال ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه نادى اتحاد جدة نظيره الهلال يوم 9 إبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الهلال الدولي بالعاصمة السعودية الرياض فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة KSA سبورت السعودية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر نادى الهلال جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 24 جولة بينما يحتل نادي اتحاد جدة المركز الثالث.

أخبار تهمك

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 7 ساعات

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

القصة الكاملة لعروس ذهبت إلى قسم الشرطة بفستان الزفاف

منذ ساعة و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

03:08 ص

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

01:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها