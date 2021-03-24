رونالدو يتخذ قرارا مثيرا في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، يلعب دورًا كبيرًا في خطط السيدة العجوز للميركاتو الصيفي المقبل.





ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف عام 2022، وأشارت العديد من التقارير أن النجم البرتغالي في طريقه للرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.





وبحسب برنامج "كواترو" الإسباني، فإن صبر رونالدو نفد مع يوفنتوس بعد الخروج من ثمن نهائي دوري الأبطال، والخسارة الأخيرة أمام بينيفنتو وبالتالي صعوبة المنافسة على لقب الدوري، والذي يتصدره إنتر ميلان خلال الفترة الحالية.





وتابعت الصحيفة، أن يوفنتوس ينظر بإيجابية إلى رغبة رونالدو في الرحيل، خاصة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للبيانكونيري.





وأشارت الصحيفة، أن يوفنتوس وضع خطتين للتعامل مع قرار رونالدو، خلال الفترة المقبلة.





أولى الخطوات، أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع سيرجيو أجويرو (مهاجم مانشستر سيتي، وممفيس ديباي نجم ليون، وإيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، كبدائل مباشرة، إذا قرر رونالدو الرحيل.





أما إذا فضل كريستيانو البقاء حتى نهاية عقده مع يوفنتوس، يدرس النادي تعزيز الفريق بأسماء أخرى، مثل: روبن جوسينس من أتالانتا، ومانويل لوكاتيلي لاعب ساسولو.



