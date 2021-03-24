Advertisements

تطورات جديدة بشأن انتقال هالاند لريال مدريد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت تقارير إعلامية، أن صفقة انتقال هالاند إلى ريال مدريد، تمت بشكل عملي، حيث تم الاتفاق على ضمه نظيره 150 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن انتقال هالاند إلى ريال مدريد يعني صرف النظر عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن هناك بعض التقارير كشفت أن عقد هالاند يحتوي على شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله قبل صيف 2022.

يشار إلى أن ريال مدريد يواجه منافسة شرسة على صفقة هالاند، مع برشلونة وتشيلسي وقطبي مدينة مانشستر.

أخبار تهمك

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

القصة الكاملة لعروس ذهبت إلى قسم الشرطة بفستان الزفاف

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 15 ساعة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو يتخذ قرارا مثيرا في يوفنتوس

منذ ساعة الا ربع

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

03:08 ص

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

01:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها