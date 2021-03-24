تطورات جديدة بشأن انتقال هالاند لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت تقارير إعلامية، أن صفقة انتقال هالاند إلى ريال مدريد، تمت بشكل عملي، حيث تم الاتفاق على ضمه نظيره 150 مليون يورو.





وأشارت التقارير إلى أن انتقال هالاند إلى ريال مدريد يعني صرف النظر عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





جدير بالذكر أن هناك بعض التقارير كشفت أن عقد هالاند يحتوي على شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله قبل صيف 2022.





يشار إلى أن ريال مدريد يواجه منافسة شرسة على صفقة هالاند، مع برشلونة وتشيلسي وقطبي مدينة مانشستر.



