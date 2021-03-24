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دبابة إفريقية.. كارتيرون يعثر على بديل مصطفي محمد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:26 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغبته في التعاقد مع المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا الذي تدرب تحت قيادته في التعاون السعودي.

ورفع كارتيرون طلبًا إلى إدارة نادي الزمالك، بضرورة التحرك للحصول على خدمات المهاجم الكاميروني، نظرًا لاقتناعه الكبير بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية وقدرته على القيام بدور المهاجم المحطة واستخلاص الكرات العالية، وهو ما سيفيده بشكل كبير في القلعة البيضاء.

كارتيرون يرى أن المهاجم الكاميرونى قادر على تعويض القلعة البيضاء عن رحيل مصطفى محمد المعار إلى صفوف جلاتا سراي التركي.

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