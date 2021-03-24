إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

يستهدف نادي انتر ميلان الإيطالي التعاقد مع مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الكروي الجديد.





وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي انتر ميلان يوجه بوصلته صوب الدوري الإنجليزي، حيث يسعى للحصول على خدمات واحد من أبرز نجوم ليفربول خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز خط هجوم الفريق بالموسم القادم.





وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي انتر ميلان يرغب في الحصول على خدمات البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب رفقة الريدز في الفترة الماضية.





ديفوك أوريجي صاحب الـ25 عامًا انتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي قادمًا من نادي ليل الفرنسي في صيف 2015، ولعب معاراً لفترة مع فولفسبورج الألماني، وشارك في 157 مباراة مع الريدز وسجل 35 هدفًا.





ومن المنتظر أن يدخل النادي الإيطالي في مفاوضات رسمية مع ليفربول لحسم صفقة أوريجي في الفترة المقبلة.



