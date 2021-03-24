Advertisements

"ليل خارجي" يحصد 4 جوائز في المهرجان القومي للسينما المصرية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


حصد فيلم  "ليل خارجي" أربعة جوائز جديدة في المهرجان القومي للسينما المصرية حيث فاز مخرجه أحمد عبد الله السيد بجائزة أفضل مخرج مصري للأفلام التي تم إنتاجها بين أعوام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠، كما فازت بطلته منى هلا بجائزة أفضل ممثلة.

وحصلت مصممة ملابس الفيلم ريم العدل  على جائزة أفضل مصممة ملابس ومهندس الصوت الخاص به محمد صلاح بجائزة أفضل مهندس صوت.

يذكر أن الفيلم كان قد حقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا وقت عرضه، فيما افتتحت عروضه العالمية بمهرجان تورنتو وأخر جوائزه كانت جائزة أفضل فيلم بمهرجان مالمو للسينما العربية. 

الفيلم انتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية. أنتج بدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم.

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون انفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كلا منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع. في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في اعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا انهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة. 

وبطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد وهو من تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

وفاز الفيلم من قبل بجائزة أفضل ممثل لشريف الدسوقي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وافضل فيلم من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية وجوائز عديدة من جمعية النقاد المصرية.


أخبار تهمك

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 7 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

مبابي يوجه طلبا مثيرا لريال مدريد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

شريف الدسوقي أفضل ممثل في مهرجان القاهرة عن "ليل خارجي" وأحمد عبدالله يطير إلى مراكش غدًا

احتفاء مغربي بعرض فيلم "ليل خارجي"

طرح الإعلان الرسمي لـ"ليل خارجي" تمهيدًا لعرضه تجاريًا ١٩ ديسمبر

صناع ليل خارجي يشاهدون الفيلم في زاوية

شريف الدسوقي يحصد جائزة خاصة في التمثيل من جمعية كتاب ونقاد السينما

بدء عرض فيلم "ليل خارجي" بـ "الأقصر للسينما الأفريقية" (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

03:08 ص

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

01:41 ص

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها