"ليل خارجي" يحصد 4 جوائز في المهرجان القومي للسينما المصرية

فازت بطلته منى هلا بجائزة أفضل ممثلة.



وحصلت مصممة ملابس الفيلم ريم العدل على جائزة أفضل مصممة ملابس ومهندس الصوت الخاص به محمد صلاح بجائزة أفضل مهندس صوت.





يذكر أن الفيلم كان قد حقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا وقت عرضه، فيما افتتحت عروضه العالمية بمهرجان تورنتو وأخر جوائزه كانت جائزة أفضل فيلم بمهرجان مالمو للسينما العربية.





الفيلم انتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية. أنتج بدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم.



وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون انفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كلا منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع. في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في اعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا انهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.



وبطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد وهو من تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.



وفاز الفيلم من قبل بجائزة أفضل ممثل لشريف الدسوقي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وافضل فيلم من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية وجوائز عديدة من جمعية النقاد المصرية.









حصد فيلم "ليل خارجي" أربعة جوائز جديدة في المهرجان القومي للسينما المصرية حيث فاز مخرجه أحمد عبد الله السيد بجائزة أفضل مخرج مصري للأفلام التي تم إنتاجها بين أعوام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠، كما