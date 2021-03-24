محمد منير عن عمرو دياب: "إحنا مستشارين لبعض في كل أعمالنا الفنية"





أكد الفنان محمد منير، أنه تجمعه بالهضبة عمرو دياب علاقة صداقة وأخوة منذ زمن بعيد، مضيفًا: "إحنا مستشارين لبعض في كل أعمالنا الفنية".





وكشف خلال الجزء الرابع من لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "dmc" كواليس أغنية القاهرة قال: "تلقيت تليفون من عمرو دياب علشان الأغنية فقلت له هات المخرج شريف صبري".





وأشار إلى أنهما في المشهد الأخير من الاغنية كانا يتحدثان في كلام سر جدًا عن شقاوتهما، بحد قوله.