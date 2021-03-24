مؤلف "هجمة مرتدة": المسلسل أول عمل مخابراتي في القرن الحالي

أكد باهر دويدار مؤلف مسلسل "الاختيار 2، وهجمة مرتدة"، أن مسلسل "هجمة مرتدة" أول عمل مخابراتي فى القرن الحالي، بسبب اختلاف آليات التعقب والوسائل المستخدمة.





وأشار في تصريحات إعلامية، إلى أن هناك أعمال وطنية مثل "رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة"، مازالت موجودة في أذهان المشاهد، لافتًا إلى أن كافة العمليات المخابراتية كانت في فترة الخمسينيات.





وأضاف أن فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة" أدي كل ما هو مطلوب منه وبذل مجهود كبير جدا، ويبقى الرأي الأخير هو الجمهور.





وأكد أن الجميع ينتظر رأي المشاهد، فالهدف من تلك الأعمال الوطنية هو رفع الوعي لدى الجمهور.