تحذيرات من حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 مارس في محافظة الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الموافق 24 مارس 2021، طقس دافئ مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي كافة مدن ومراكز المحافظة والتي تسجل اليوم الصغرى 11 والعظمى 23 مع فرصة سقوط أمطار خفيفة.





ونوهت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تصل للعاصفة على شمال الصعيد.





كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس وأكدت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية، كما حذرت السائقين على الطرق السريعة والزراعية من ترك مسافة والالتزام السرعة المقررة لانتشار السحب والشبورة المائية.





حيث تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال الجمهورية، بينما تظهر السحب المرتفعة على مناطق من وسط وجنوب الجمهورية، وتظهر الشبورة المائية على جميع الطرق المؤدية من وإلى القاهرة وجميع الطرق الزراعية.





درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22





درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22





درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21





درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 21





درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20





درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 21





درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 19





درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 18





درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 20





درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21





درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20





درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 22





درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23





درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 23





درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 24





درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 23





درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24





درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 22





درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 24





درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22





درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 19





درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 26





درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 28





درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27





درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26





درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23





درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23





درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 13 والعظمى 23





درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 24





درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 25





درجات الحرارة فى قنا الصغرى 17 والعظمى 27





درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 29





درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 19 والعظمى 32





درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 29





درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 28





درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 31





درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 32



