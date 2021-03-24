Advertisements

تحذيرات من حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 مارس في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
Advertisements
تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الموافق 24 مارس 2021، طقس دافئ مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي كافة مدن ومراكز المحافظة والتي تسجل اليوم الصغرى 11 والعظمى 23 مع فرصة سقوط أمطار خفيفة.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تصل للعاصفة على شمال الصعيد.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس وأكدت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية، كما حذرت السائقين على الطرق السريعة والزراعية من ترك مسافة والالتزام السرعة المقررة لانتشار السحب والشبورة المائية.

حيث تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال الجمهورية، بينما تظهر السحب المرتفعة على مناطق من وسط وجنوب الجمهورية، وتظهر الشبورة المائية على جميع الطرق المؤدية من وإلى القاهرة وجميع الطرق الزراعية.

درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 22

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 29

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن انتقال هالاند لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

بارد ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ 33 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 10 ساعة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

رونالدو يتخذ قرارا مثيرا في يوفنتوس

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 15 ساعة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

العظمى تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 بمحافظة البحر الأحمر

تعرف علي حالة الطقس اليوم السبت 27-2-20121 بمحافظة البحيرة ودرجة الحرارة المتوقعة

تصل لـ8 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس في محافظة الإسماعيلية

استمرار في انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 ص

بارد ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

03:08 ص

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

07:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها