مصر تدين الحادث الإرهابي الغاشم في النيجر

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٣ مارس الجاري، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة وأسر الضحايا الأبرياء في أعقاب الحادث الارهابي الغاشم الذي استهدف عددًا من القرى في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة من الأبرياء.



