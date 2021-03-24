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مصر تدين الحادث الإرهابي الغاشم في النيجر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٣ مارس الجاري، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة وأسر الضحايا الأبرياء في أعقاب الحادث الارهابي الغاشم الذي استهدف عددًا من القرى في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة من الأبرياء.

كما تؤكد مصر، حكومةً وشعبًا، على بالغ إدانتها لهذا العمل الارهابي الوحشي، مشددةً على تضامنها مع دولة النيجر الشقيقة في مواجهة كافة أشكال الارهاب والعنف والتطرف.

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