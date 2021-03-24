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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في محافظة قنا.. تحذيرات من انخفاض جديد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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تشهد محافظة قنا اليوم الأربعاء، حالة من انخفاض درجات الحرارة طوال النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو بارد ليلًا.

إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، أعلنت فيه بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.
وتشهد مصر انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 8 إلى 10 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا، مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا.

- فرص امطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، قد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

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