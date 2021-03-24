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حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 24 مارس 2021.. "ابتعد عن افتعال المشاكل مع زوجتك"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:40 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 24 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 24 مارس 2021.

برج الحمل: فى علاقتك العاطفيّة إحرص على التمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وابتعد عن إفتعال المشاكل مع زوجتك إن كنت متزوجًا.

برج الثور: ضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، الوقت غير مُناسب لمشاريع باهظة التكاليف،لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس.

برج الجوزاء: دعوة لحضور حفل إجتماعى حفل زفاف أو تجمّع عائلى،لا تُهمل الدّعوة رُبّما وجدت رزقًا لاتتوقّعه فى المكان.

برج السّرطان: هناك من قد يرغب فى إستغلالك لآخر رمق، ساعد قدر إمكانك دون الإنغماس فى مشاكل الآخرين.

برج الأسد: لاتقبل الأموركما تُقدّم لك، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم؟ متى؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعًا للخطأ دون قصد، درهم وقاية.

برج العذراء: هاتفك قد لا يتوقّف عن الرّنين، علامة ميمُونة تفيد أنك محبوب من الكثيرين، لكن لا تَنْسَ أن تَصِلَ رَحِمَك وإن قَطَعَك.

برج الميزان: لاتأخذ قرار تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لايُفكر بموضوعيّة،إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.

برج العقرب: أحدهم قد يضغط عليك لتلتزم معه بمشروع أنت لاترغبه، لا تخجل من قول كلمة لا لأن خجلك قد يكلفك،لا تكشف مركزك المالى لكل من هبّ ودَبّ.

برج القوس: لسانك الحلو وعباراتك تشبه قطرات العسل تعمل المعجزات فى تنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن، بمشيئة الله تَعَالى.

برج الجدى: تركيزك على أحد أفراد أسرتك تعليميًّا أو صحّيًّا، زيارات واردة لعيادات الأطباء ومعامل التحاليل أوفحص المستوى الدراسى للأبناء.

برج الدّلو: هدوء أو روتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة، حاول أن تكون مُفيدًا بمساعدة والدتك أو زوجتك أو تلبية طلبات أسرتك.

برج الحُوت: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل،لتوفر الوقت والجهد.

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