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بارد ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 24 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس لطيف على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.
- نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 21
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 09 والعظمى 20
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في السويس الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 العظمى 22
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 07 والعظمى 19
درجات الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 28
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في قنا الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 19 والعظمى 32
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 28
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 31
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28

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