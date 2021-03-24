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تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-3-2021 بمحافظة البحر الأحمر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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شهدت محافظة البحر الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية، تقلبات جوية، وتقدم لكم بوابة الفجر الإخبارية، توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء، طبقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء يسود طقس لطيف نهارا، معتدل ليلا،وإنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدل ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح"، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس لطيف شمال الصعيد، حار على الجنوب نهارًا، مائلا للبرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان"، وهناك رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:-

درجة الحرارة الكبرى القاهرة:22

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 13

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 20

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية:13

درجة الحرارة الكبرى طنطا:21

درجة الحرارة الصغرى طنطا:13

درجة الحرارة الكبرى مطروح:19

درجة الحرارة الصغرى مطروح:13

درجة الحرارة الكبرى سيوة: 20

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 09

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد:21

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد:13

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق:22

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق:13

درجة الحرارة الكبرى السويس:23

درجة الحرارة الصغرى السويس:14

درجة الحرارة الكبرى كاترين:19

درجة الحرارة الصغرى كاترين:07

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ:28

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 17

درجة الحرارة الكبرى الفيوم:23

درجة الحرارة الصغرى الفيوم:13

درجة الحرارة الكبرى المنيا:23

درجة الحرارة الصغرى المنيا:13

درجة الحرارة الكبرى سوهاج:24

درجة الحرارة الصغرى سوهاج:14

درجة الحرارة الكبرى الأقصر:29

درجة الحرارة الصغرى الأقصر:16

درجة الحرارة الكبرى أسوان:32

درجة الحرارة الصغرى أسوان:19

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