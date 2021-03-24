كوريا الشمالية تطلق صاروخين كروز قبالة ساحلها الغربي

أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية،اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز قبالة ساحلها الغربي يوم الأحد في أول تجربة أسلحة معروفة منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.



وقال تقرير يونهاب، الذي جاء بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الجيش الكوري الجنوبي اكتشف الاختبار، نقلا عن مصادر لم تسمها. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها لا تستطيع تأكيد التقارير على الفور، لكنها قالت يوم الثلاثاء إنها تراقب عن كثب النشاط العسكري لكوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة.



ونقلت يونهاب عن مصدر قوله "ما أطلقوه كان صواريخ كروز وليس صواريخ باليستية وقد رصدتها أصولنا". إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا أول اختبار أسلحة معروف لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت عدة صواريخ كروز قصيرة المدى قبالة الساحل الشرقي في أبريل الماضي.

