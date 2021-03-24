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الولايات المتحدة تقلل من أهمية عمليات الإطلاق الكورية الشمالية وتعرب عن ترحيبها بالحوار

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قلل مسؤولون كبار في إدارة بايدن، أمس الثلاثاء، من أهمية إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ قصيرة المدى نهاية الأسبوع الماضي وقالوا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال منفتحًا على الحوار مع كوريا الشمالية.

وقال المسؤولون الذين أطلعوا الصحفيين على عمليات إطلاق الصواريخ إنهم كانوا في أدنى مستوى ولا تغطيهم قرارات مجلس الأمن الدولي المختلفة. وقالوا إن إدارة بايدن على وشك الانتهاء من مراجعة سياستها بشأن كوريا الشمالية وأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيناقشها الأسبوع المقبل مع نظرائه في اليابان وكوريا الجنوبية.

وقد أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية،اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز قبالة ساحلها الغربي يوم الأحد في أول تجربة أسلحة معروفة منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

وقال تقرير يونهاب، الذي جاء بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الجيش الكوري الجنوبي اكتشف الاختبار، نقلا عن مصادر لم تسمها. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها لا تستطيع تأكيد التقارير على الفور، لكنها قالت يوم الثلاثاء إنها تراقب عن كثب النشاط العسكري لكوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة.

ونقلت يونهاب عن مصدر قوله "ما أطلقوه كان صواريخ كروز وليس صواريخ باليستية وقد رصدتها أصولنا". إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا أول اختبار أسلحة معروف لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت عدة صواريخ كروز قصيرة المدى قبالة الساحل الشرقي في أبريل الماضي.

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