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بريطاني يصمم أكبر لوحة فنية في العالم ويبعيها مقابل 62 مليون دولار في دبي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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بيعت أكبر لوحة قماشية في العالم بعنوان "رحلة الإنسانية" بمبلغ 45 مليون جنيه إسترليني في مزاد بدبي.
وقد قسم صاحب العمل الفني، الفنان البريطاني ساشا جفري، وهو يبلغ من العمر 44 عامًا، اللوحة إلى 70 قسمًا مؤطرًا على مساحة 17176 قدمًا مربعة - أي ما يعادل ستة ملاعب تنس.

وقد اشترى أندريه عبدون، وهو مواطن فرنسي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، جميع القطاعات السبعين يوم الثلاثاء في مزاد أقيم في فندق أتلانتس النخلة ذي الخمس نجوم. وقال المنظمون في بيان إن العمل بيع بمبلغ 62 مليون دولار أي ضعف المبلغ المستهدف، حيث ذهبت الأموال للجمعيات الخيرية لمساعدة الأطفال.


تم عرض العمل، الذي أكدته موسوعة جينيس للأرقام القياسية على أنه "أكبر لوحة فنية"، في قاعة رقص بالفندق الفخم، وكان من المفترض في الأصل بيعه على شكل شرائح. وقال عبدون، الذي يدير عملًا للعملات المشفرة، لوكالة فرانس برس " إنني من عائلة فقيرة، وكنت أعرف في بعض الأحيان الشعور بعدم وجود ما تأكله، لكن على الأقل أحببت والديّ، والتعليم، والدعم ''..

واضاف تاجر الأسهم السابق: "كانت اللوحة قوية للغاية عندما رأيتها، وبالنسبة لي، كان من الخطأ فصل القطع".

كما سلط عبدون الضوء على جائحة الفيروس التاجي، مشيرًا إلى تأثيره على الأطفال في جميع أنحاء العالم. ويأمل جفري أن تثير رسوماته حركة إنسانية وكان يهدف إلى جمع 30 مليون دولار لتمويل مبادرات الصحة والصرف الصحي والتعليم للأطفال في المناطق الفقيرة من العالم.

وقد قدم أطفال من 140 دولة أعمالهم الفنية عبر الإنترنت ليتم تضمينها في إنشاء جفري، الذي اكتمل في نهاية سبتمبر.
بريطاني يصمم أكبر لوحة فنية في العالم ويبعيها مقابل 62 مليون دولار في دبي
بريطاني يصمم أكبر لوحة فنية في العالم ويبعيها مقابل 62 مليون دولار في دبي
بريطاني يصمم أكبر لوحة فنية في العالم ويبعيها مقابل 62 مليون دولار في دبي
بريطاني يصمم أكبر لوحة فنية في العالم ويبعيها مقابل 62 مليون دولار في دبي

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