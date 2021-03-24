عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد





أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتى حاكم دبى صباح اليوم الأربعاء، وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، الشيخ حمدان، وزير المالية، وذلك فى تغريدة عبر حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





هذا وكان قد شغل الشيخ حمدان منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 ولغاية وفاته، وترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دوراً في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومُنح بن راشد عام 2006 ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية كأول شخصية عالمية تحقق هذا الانجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.