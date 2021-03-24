موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

يلاقي منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، نظيره اوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

منتخب اوكرانيا يحل ضيفًا على نظيره منتخب فرنسا، مساء اليوم الأربعاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، على أرضية ملعب استاد فرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

وتنقل مباراة فرنسا وأوكرانيا، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

منتخبا فرنسا وأوكرانيا يتواجدان رفقة البوسنة والهرسك، وفنلندا، وكازاخستان، في المجموعة الرابعة.