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موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأول لخوض مواجهة قوية أمام منتخب كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الخميس القادم فى لقاء قوي بين المنتخبين.
وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الخميس فى لقاء يرغب الفراعنة تحت قيادة المدرب حسام البدري فى الحصول على نقطة من أجل الصعود رسميًا للكان المقبلة.
وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:
محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر
محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.
وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

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