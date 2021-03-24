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مطران الكنيسة المارونية يدشن أول مزار القديسين الموارنة فى مصر
الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:59 ص
ماريان عيد
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دشن المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، مزارًا للقديسين الموارنة وهم القديس مارشربل، والقديسة رفقة، والقديس نعمة الله، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بحي الظاهر.
وأضاف البيان الصادر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة "، مساء امس الثلاثاء، أن المطران "شيحان"قد كرس المزار، وأقام الصلاة والتبريك وإضاءة الشموع، وذلك بحضور عدد من الكهنة، وأبناء الطائفة المارونية، ويُعد هذا المزار هو الأول في مصر لهؤلاء القديسين، الذين لهم شهرة كبيرة في العالم.
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