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مطران الكنيسة المارونية يدشن أول مزار القديسين الموارنة فى مصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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دشن المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، مزارًا للقديسين الموارنة وهم القديس مارشربل، والقديسة رفقة، والقديس نعمة الله، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بحي الظاهر.

وأضاف البيان الصادر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة "، مساء امس الثلاثاء، أن المطران "شيحان"قد كرس المزار، وأقام الصلاة والتبريك وإضاءة الشموع، وذلك بحضور عدد من الكهنة، وأبناء الطائفة المارونية، ويُعد هذا المزار هو الأول في مصر لهؤلاء القديسين، الذين لهم شهرة كبيرة في العالم.

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