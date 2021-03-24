سيد فاروق: التحليل الرقمي جزء من عملي

تحدث سيد فاروق النائب السابق لرئيس القسم التكنولوجي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تراجع مستوى ليفربول خلال الفترة الأخيرة، وتأثير غياب فان دايك مدافع الريدز بسبب الإصابة.





وأكد سيد فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن إصابة فان دايك أثرت على ليفربول في الجوانب الهجومية أكثر من الدفاعية.





وأشار، "أبرز الأزمات التي أدت لما وصل إليه فريق ليفربول هذا الموسم هو عدم امتلاكه لعمق في الاسكواد الخاص به، ليس لديه قطع غيار".





واسترسل، "ليفربول افتقد لتمريرات فان دايك السحرية وتفاهمه الكبير مع أرنولد بشكل محدد في الجوانب الهجومية".





وتابع، "التحليل الرقمي جزء من عملي، هناك أندية تحب أن أقوم أنا بفعل ذلك، وآخرون يقدمون البنية التحتية أو تصميم معين يرغبون في تنفيذه وهو أيضًا جزء من عملي".





واستكمل، "تحليل البيانات هو علم يجب أن تستنبطه بشكل جيد وتستطيع استخراج النتائج منه بالشكل الذي يستطيع الجميع فهمه".