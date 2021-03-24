موعد مباراة هولندا ضد تركيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، بنظيره منتخب تركيا، مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يحل منتخب هولندا ضيفًا على نظيره منتخب تركيا، مساء اليوم الأربعاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، على ملعب أتاتورك الأوليمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي، والخامسة بتوقيت جرينتش.

منتخب تركيا يتواجد رفقة منتخب هولندا، بالإضافة إلى جبل طارق، ولاتفيا، ومونتينيجرو، والنرويج، في المجموعة السابعة.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

وتنقل أحداث المباراة التي تجمع بين منتخبي هولندا وتركيا، على قناة بي إن سبورت بريميم 1، مساء اليوم الأربعاء.