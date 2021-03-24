رئيس مياه القناة حصول محطة معالجة عتاقة علي شهادةTSM للإدارة الفنية المستدامة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي حصول محطة معالجة الصرف الصحى عتاقه بالسويس على شهادة الإدارة الفنية المستدام TSM، والتى يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، حيث تبلغ طاقة المحطة التصميمية 130 ألف متر مكعب يوم، وتم إنشاؤها عام 1995م على مساحة 500 فدان.



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إلى مراجعة وتحديث ملفات المحطة من حيث النظام الإدارى، والهيكل الوظيفى للمحطة، وبطاقات الوصف الوظيفي للعاملين بها، وإعادة تدريبهم على أعلى مستوى، بالإضافة للتأكيد من سلامة إجراءات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مكونات المحطة، وإعداد مخططات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة معمل المحطة وتجهيز جميع إجراءات الجودة المعملية.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن الشهادة تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دوريًا، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.



وأشاد اللواء عبد الحميد عصمت، بالجهود المبذولة من جميع العاملين بالشركة للحفاظ على موارد الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لتحقيق الاستدامة متزامنًا مع رؤية الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحا أن برنامج الـTSM يهدف إلى التشغيل الأمثل للمعدات والمحافظة على أصول المحطة وجودة المنتج النهائى ومطابقته للمعايير القياسية، والصيانة القياسية للمحطة والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وذلك لاستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأضاف أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لديها خطة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحى وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة في إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لتقديم خدمات متميزة وبأعلى مواصفات تتماشى مع المعايير العالمية، وان الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، والتى تساهم فى الحفاظ على الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوي.

