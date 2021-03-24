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وفاة الممثل الأمريكى جورج سيجال عن عمر ناهز 87 عامًا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان الأمريكي جورج سيجال عن عمر ناهز 87 عامًا، وذلك نتيجة مضاعفات جراحة لإزالة انسداد بالشريان التاجي، وفقًا لما أعلنته زوجته في بيان لها، حيث قالت :" بقلوب يعتصرها الألم تعلن العائلة نبأ وفاة جورج سيجال صباح اليوم نتيجة مضاعفات جراحة لإزالة انسداد بالشريان التاجي".

بدأت مسيرة سيجال الفنية على مسارح نيويورك وعبر التلفزيون في أوائل الستينات من القرن الماضي، وبعدها انتقل للسينما.

ترشح جورج سيجال لنيل جائزة الأوسكار لأحسن ممثل مساعد عام 1967، واشتهر بمناوشاته مع ريتشارد بيرتون في فيلم"هو إيز افريد اوف فرجينيا وولف"،عرف بالجاذبية والذكاء وبرع في تقديمه للأدوار الدرامية والكوميدية وكان آخرها دور ألبرت "بوبس" في المسلسل الكوميدي "عائلة جولدبرج".

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