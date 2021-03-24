المغرب يسجل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في المغرب، 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب تقرير الصحة المغربية اليومي، وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 8775، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 492403.

وأوضحت الصحة المغربية، أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 480100، بعد تسجيل 543 حالة شفاء.

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة المغربية عن تسجيل حالتي وفاة و125 إصابة بالفيروس.