28 فناناً من دول العالم ينطلقون فى الملتقى الدولي للنحت والفنون بالغردقة (صور)

تشهد مدينة الغردقة فعاليات الملتقي الدولى للنحت والفنون في دورته الثالثة بمتحف النحت المفتوح بمنطقة الممشى السياحى بمشاركة 28 فنان من دول المانيا وأوكرانيا وانجلترا والبحرين والإمارات وكوسوفو وروسيا وعدد من الأجانب المقيمين بمدينة الغردقة بحضور عدد من الفنانين المصريين وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.





ومن جانبه أوضح الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم الفعاليات انه من المقرر أن تستمر الفعاليات حتى الواحد والثلاثون من شهر مارس الجاري وتشمل عدة أنشطة منها النحت واعاده تدوير المخلفات والرسم على المجسمات الهندسية المختلفة.



وأضاف حميدة في حديثه اليوم الأربعاء أنه سيتم افتتاح معرض حوار للفنان الانجليزي مارك باتلر وخالد الطهمزى من البحرين اليوم الأربعاء، وافتتاح معرض الصور الفوتوغرافية لاول رائد فضاء يوري جاجارين بالتعاون والتنسيق مع القنصلية الروسية بالغردقة وذلك بجاليري اوستراقا للفنون بالغردقة، على أن يكون حفل الختام في نهاية شهر مارس الجاري.



وأوضح الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون"، ومنظم مهرجان الملتقى الدولي للفنون، أن إقامة فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان تأتي بعد تراجع جائحة "كورونا"، مشيرًا إلى أنه يجري تطبيق جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية.



وفى سياق متصل عبرت رغدة أحمد احد الفنانات المشاركة فى الفعاليات عن إعجابها بمنطقة الممشى السياحى بالغردقه والتي تضم المتحف المفتوح الذي تجري عليه الفعاليات، وأشارت أن الغردقة جوها رائع ومشمس وصحي وآمن جدآ عن كثير من المدن السياحية العالمية.



وطمأنت رغدة جمهورها أنها استعدت لتمثيل مصر جيدا في الفعاليات لخوض المنافسة مع 28 من المنافسين من عدة دول على مستوى العالم.