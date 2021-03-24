طائرة بنى سويف تفوز على 6 اكتوبر بالممتاز



ونجح الفريق فى الفوز بالمباراة بمجموع ثلاث اشواط مقابل شوط للضيوف .



وازاى المباراة طاقم تحكيم مكون من ناصر حمدى حكم أول وأشرف كامل حكم ثان وعلى عبد السلام مراقب الحكام وسكرتير اللجنة العليا للحكام.



وعلى مدار مباريات الدور الاول حقق بنى سويف الفوز فى 5 مباريات وخسر فى 6 مباريات .



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من الدكتور محمد سليمان مديرا فنيا والدكتور ابو الخير عبد التواب مدربا عاما والدكتور ناجى رضوان مخطط أحمال والدكتور محمد نبيل اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل وعمرو غيضان مدير النشاط الرياضي.

نجح الفريق الاول للكرة الطائرة فى تحقيق فوز هام على ضيفه 6 اكتوبر وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى بختام الدور الاول من بطولة الدورى الممتاز .