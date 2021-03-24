إطسا يتخطى إهناسيا بالقسم الثالث



وكانت الجولة قد أقيم بها 5 مباريات أمس حيث نجح طامية فى تحقيق فوز بملعبه على ضيفه سنورس بنتيجة 1/2 ، وسقط ببا فى فخ الخسارة بملعبه امام ضيفه ابو كساة بنتيجة 3/2 وبرباعية نظيفة حقق سينزو انتصاره على ضيفه مطرطارس .



فيما تعادل ابشواى سلبيا مع ضيفه راس غارب وتعادل الواسطى خارج ملعبه أمام مركز شباب الفيوم بنتيجة 2/2 .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - الواسطى 39 نقطة .

2 - طامية 36 نقطة .

3 - ابو كساة 34 نقطة

4 - سينزو 33 نقطة .

5 - عاملين غارب 31 نقطة .

6 - مطرطارس 30 نقطة .

7 - سنورس 26 نقطة .

8 - ببا 21 نقطة .

9 - مركز شباب الفيوم 21 نقطة .

10 - اطسا 20 نقطة .

11 - ابشواى 19 نقاط .

12 - راس غارب 17 نقطة .

13 - اهناسيا 13 نقطة .

حيث نجح اطسا فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة على ضيفه اهناسيا أحرزها الشحات وصديق وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان اليوم بملعب اطسا .