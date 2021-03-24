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إطسا يتخطى إهناسيا بالقسم الثالث

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أختتمت أمس منافسات الجولة 21 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر وذلك بإقامة مباراة وحيدة .

حيث نجح اطسا فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة على ضيفه اهناسيا أحرزها الشحات وصديق وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان اليوم بملعب اطسا .

وكانت الجولة قد أقيم بها 5 مباريات أمس حيث نجح طامية فى تحقيق فوز بملعبه على ضيفه سنورس بنتيجة 1/2 ، وسقط ببا فى فخ الخسارة بملعبه امام ضيفه ابو كساة بنتيجة 3/2 وبرباعية نظيفة حقق سينزو انتصاره على ضيفه مطرطارس .

فيما تعادل ابشواى سلبيا مع ضيفه راس غارب وتعادل الواسطى خارج ملعبه أمام مركز شباب الفيوم بنتيجة 2/2 .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - الواسطى 39 نقطة .
2 - طامية 36 نقطة .
3 - ابو كساة 34 نقطة
4 - سينزو 33 نقطة .
5 - عاملين غارب 31 نقطة .
6 - مطرطارس 30 نقطة .
7 - سنورس 26 نقطة .
8 - ببا 21 نقطة .
9 - مركز شباب الفيوم 21 نقطة .
10 - اطسا 20 نقطة .
11 - ابشواى 19 نقاط .
12 - راس غارب 17 نقطة .
13 - اهناسيا 13 نقطة .

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