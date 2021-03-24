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حجاج عبد العظيم مدير محلات الصاغة في مسلسل "النمر"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان حجاج عبد العظيم، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "النمر"، ويُجسد خلاله دور رجل يُدعى "عبد العظيم"، وهو مدير محلات الصاغة التى يمتلكها الفنان محمد رياض.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، خالد أنور، مؤمن نور، محمد مهران، ولاء الشريف، علاء مرسي، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل النمر يعد التعاون الثانى بين محمد إمام والسيناريست محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل وشركة سينرجى، بعد تقديمهم مسلسل "هوجان" الذى تم عرضه فى شهر رمضان عام 2019، وشارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول.

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