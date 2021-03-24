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حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى لقاء منتظر للفراعنة.
ويرغب منتخب مصر فى الفوز على كينيا من أجل ضمان الصعود رسميًا إلي بطولة كأس الأمم الإفريقية العام المقبل فى الكاميرون ؤ بعدما حقق المنتخب الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فى شهر نوفمبر الماضي.
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، أحمد.حجازي، محمد هانى
خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني
خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح
خط الهجوم: مصطفى محمد
وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأخير فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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