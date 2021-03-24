المدير الفني لبنى سويف : طالبت اللاعبين بتخطي عقبة المنيا وأغلقنا صفحة الشبان

بدء الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى استعداداته الجدية لمواجهة مضيفه المنيا بالجولة التاسعة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب المنيا الجديد .



وخلال المران الذى شهد مشاركة جميع لاعبي الفريق الكروى الاول حرص محمد يوسف المدير الفنى للفريق على تهنئة اللاعبين بالفوز الذى تحقق بالمباراة الماضية أمام شبان قنا .



وطالب المدير الفنى لبنى سويف من اللاعبين ضرورة غلق صفحة المباراة الماضية والجدية خلال الفترة الحالية والتركيز لمباراة المنيا بالجولة المقبلة .



ونوه ' يوسف ' على صعوبة المباراة خاصة فى ظل حرص الفريقان على الاستمرار فى المنافسة وأهمية احترام المنافس .



وشدد المدير الفنى لبنى سويف على ثقته فى اللاعبين والجهاز المعاون وبذل كافة الجهد لإسعاد الجماهير .



وأشتمل مران الفريق على العديد من التدريبات الخططية وتقسيمات متنوعة .



ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر وعبد الله امين وأحمد السادات جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر وطه حسين ومحمد صلاح وعلى جاد جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي ومحمد الحسينى منسقا إعلاميا .



ويحتل بنى سويف المركز الثالث برصيد 32 نقطة فيما يحتل المنيا المركز الثانى برصيد 35 نقطة .