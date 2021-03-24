Advertisements

المدير الفني لبنى سويف : طالبت اللاعبين بتخطي عقبة المنيا وأغلقنا صفحة الشبان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements
بدء الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى استعداداته الجدية لمواجهة مضيفه المنيا بالجولة التاسعة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب المنيا الجديد .

وخلال المران الذى شهد مشاركة جميع لاعبي الفريق الكروى الاول حرص محمد يوسف المدير الفنى للفريق على تهنئة اللاعبين بالفوز الذى تحقق بالمباراة الماضية أمام شبان قنا .

وطالب المدير الفنى لبنى سويف من اللاعبين ضرورة غلق صفحة المباراة الماضية والجدية خلال الفترة الحالية والتركيز لمباراة المنيا بالجولة المقبلة .

ونوه ' يوسف ' على صعوبة المباراة خاصة فى ظل حرص الفريقان على الاستمرار فى المنافسة وأهمية احترام المنافس .

وشدد المدير الفنى لبنى سويف على ثقته فى اللاعبين والجهاز المعاون وبذل كافة الجهد لإسعاد الجماهير .

وأشتمل مران الفريق على العديد من التدريبات الخططية وتقسيمات متنوعة .

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر وعبد الله امين وأحمد السادات جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر وطه حسين ومحمد صلاح وعلى جاد جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي ومحمد الحسينى منسقا إعلاميا .

ويحتل بنى سويف المركز الثالث برصيد 32 نقطة فيما يحتل المنيا المركز الثانى برصيد 35 نقطة .

أخبار تهمك

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ ساعة و 23 دقيقة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بارد ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 26 دقيقة

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن انتقال هالاند لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:24 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

08:28 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

03:08 ص

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها