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تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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كشفت تقارير صحفية اسبانية اليوم الأربعاء عن تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد اقترب بقوة من ضم النجم النرويجي هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت الصحيفة الاسبانية أن‏ هالاند اختار الانضمام لنادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد التشاور مع أقاربه.
واختتمت الصحيفة ان تفاصيل قيمة الصفقة هى 120 مليون يورو لنادي دورتموند و30 مليون يورو عمولة رايولا وكيل أعماله بالإضافة إلي 10 مليون يورو لوالد هالاند.

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