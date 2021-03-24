الطالع الفلكي الأربِعَاء 24/3/2021..نَجْمَة الرَّبِيع!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 15 برمهات قبطى ، 24 آذار رُومى ، 11 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - يعنى أجنبى ، أجنبى فِغُرفة التّحنيط ! جميل.(حسن عبد الحميد من فيلم المُهاجر-1994)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الحُوت تربيع المرّيخ فى الجَوْزَاء- غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

عطارد تربيع المرّيخ نصف عداوة أو نصف محبّة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الخامسة و26 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





تواصلك الكلامى مع الآخرين/عطارد (قد) يغلب عليه صفة التسرّع لدرجة التهوّر فيتم إتهامك أنك عدوانى/المرّيخ رغم أنك لاتقصد الهجوم على مُحدّثيك ، ، نصيحة هذا التربيع ان تُخفض من سرعتك فى ردود أفعالك الكلامية وتفكر فى كل كلمة قبل أن تنطقها ، مُغادرة المنزل إن كان أحد أفراد العائلة يقومون باستفزازك حتى تعود لطبيعتك وتسترد ثباتك الإنفعالى من جديد ، الإبتعاد عن المُجازفات المالية أو المُنافسة التجارية فى المزادات والتى تكون قراراتها مشوبة بالتسرع والرغبة فى تذوق لذّة الفوز والإنتقام من المُنافسين لكن على حساب ثروتك ، التعريج على صالات اللياقة البدنية لرفع الأثقال الحديدية أو الإنغماس فى تنظيف منزلك رُبما كان وسيلة ناجعة لتفريغ طاقة هذا التربيع بشكل سليم ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافق مَوْلد نجمة الجماهير الفنانة المحبُوبة نادية الجندى وقرينتها الفلكيّة المُمثلة الأردنية سُهَيْلَة فَرَحَات فكل عام وهُمَا بألف خير ، إحتفالاً بهما فهذه هى..

الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسم نادية محمّد عبد السلام الجندى مع التنبيه أنها لاتعبّرعن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.

(حمامة فى السماء)،(ببغاء ماكاو أزرق وذهبى)،(قوس قزح شديد اللمعان)،(قمر بازغ ينمو بوضوح)،(البقاء للأصلح)، (جبالٌ خضراء)،(باقيةٌ تحت الأضواء).





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم سُهيلة فرحات مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.

(إبنة عَمّون)،(بزوغ عشتار)،(مَلِك بابلى)،(مُحتجزة فى منطقة جليديّة)،(أنا نقيّة) ،(علم الصيدلة)،(لسان فصيح بقواعد النّحو)،(فاكهة مُحَرّمة)،(شجرة مُعالجة للمرضى)،(مُتشرّبَة بالبراءة)،(الضوء الزّهرى)،(حاملة لتعويذة حماية)،(إفتح ياسمسم)،(سوق اللؤلؤ)،(بوّابة نحو السّماء).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الكلمة الطيّبة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: تعارف بشخصيّة جديدة قد تكون مُفيدة لك على المدى البعيد، الإنطباعات الأولى تدوم فانتقِ مفرداتك ولا تمازح فى التوقيت الخاطئ.





برج الجوزاء: قم بالعدّ حتى عشرة أومائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.





برج السّرطان: لا تضع نفسك فى مقارنة مع الآخرين أو بالنظر فى طبق غيرك فلكلٍ رزقه المقسوم ، لكن ركز على هدفك من الطريق المُستقيم.





برج الأسد: حاول أن تتماشى مع أسلوب البسطاء فى الحوار بما لايحط من مركزك ، أو تحاشَ التعامل معهم إن كنت لاتحتاج لهذا التواصل.





برج العذراء: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الميزان: إن شعرت أن أحد الأشخاص بالعمل أوالأسرة يرغب بوقت خاص يقضيه مع نفسه فلا تتطفّل بمضايقات أو مُمازحات ولو بحُسْن نيّة.





برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد ، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: إن كنت تعانى ضعف التركيز وتشتت الإنتباه فقم بأداء الأعمال الرّوتينيّة التى لاتحتاج لتركيز ذهنى، تناول الفيتامينات مفيد.





برج الجدى: لاتعطِ سرّك لأىٍ كان فقد ينقلب الصديق عدواً عندها تكون الضربة أكثر إيلاماً وعمقاً لك ، الفنّ والسينما مادة حوارية مُسلية بعيداً عن أسرارك.





برج الدّلو: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى الصقيع واليوم الحرارة فى إرتفاع ، دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.

برج الحوت: كلمة طيبة حنونة واحدة بإمكانها تليين أعند القلوب وأكثرها خشونة ، تذكرذلك عند الوساطة لإصلاح متخاصميْن أوتهدئة الخواطرلشخص يهمّك.



