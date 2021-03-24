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أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:01 ص
محمد بن راشد
محمد بن راشد
وكالات
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كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، نعى فيها أخاه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

 

وقال بن راشد: "إنا لله وإنا إليه راجعون... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".

 

وقد أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتى حاكم دبى صباح اليوم الأربعاء، وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد.

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