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غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:40 ص
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات
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أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن طائرات حربية إسرائيلية، شنت سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة.

 

وقصفت طائرات مروحية، موقعا لحركة "حماس" بجنوب غرب مدينة غزة بـ5 صواريخ، ما ألحق أضرارا بالموقع المستهدف.

 

وكان الطيران الإسرائيلي، استهدف موقعا تابعا لـ"حماس" بشرق دير البلح، وسط قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

 

وقالت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة سقط في منطقة ببئر السبع التي كان يتواجد فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

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