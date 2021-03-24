



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 مارس 2021.





أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 -3-2021 في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 876 جنيهًا .



سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 766 جنيهًا .

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 655 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب يسجل 6128 جنيهًا .

متوسط سعر أونصة الذهب بلغت 1726 إلى 1728 دولار .



