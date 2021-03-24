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تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24-3-2021 في مصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأربعاء 24-3-2021، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل 8 درجات، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، تصل للعاصفة على شمال الصعيد .

ويكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وطقس لطيف على جنوب البلاد .

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

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